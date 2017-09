Ce vendredi 1er septembre 2017, deux individus ont braqué un commerce de rachat d'or à Saint-Louis. Cagoulés, ils ont frappé et aspergé de gaz lacrymogène une employée du commerce. Les hommes, qui sont repartis avec un butin de 2500 euros, ont été mis en examen pour vol avec violence et écroués. Nous publions le communiqué du procureur de Saint-Pierre ci-dessous.

"Le vendredi 1er septembre 2017 vers 12h30, deux individus cagoulés se sont introduit par effraction dans le commerce " L'Ange d'or" situé rue Molière à Sain-Louis et ont réclamé le numéraire et les bijoux à la vendeuse. Cette employée de 39 ans a indiqué aux gendarmes que, devant sa résistance, les deux individus lui avaient asséné des coups de pied à la tête et sur le corps, l’avaient frappé à l'aide d'un pied de biche et l’avaient aspergé de gaz lacrymogène, lui occasionnant une incapacité totale de travail de 10 jours.

Les deux individus ont quitté les lieux en emportant des effets de la vendeuse ainsi que des bijoux pour un montant d’un peu plus de 2500 euros. L'enquête diligentée par la gendarmerie de Saint Louis avec l'appui de la Brigade de Recherches a permis d'identifier deux mis en cause :

- l’un âgé de 28 ans, déjà condamné à 17 reprises dont 12 fois pour des faits de vols aggravés,

- l’autre âgé de 23 ans, déjà condanmé à 4 reprises pour des faits de vols aggravés.

Déférés ce jour devant un juge d’instruction, ils ont été mis en examen ce jour du chef de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, en récidive légale. Ils ont tous deux été placés en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention.

Les investigations se poursuivent désormais sous l'autorité du juge d'instruction".