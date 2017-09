Peu avant 19h ce mardi 19 septembre, un accident entre deux véhicules s'est produit sur le boulevard Lancastel de Saint-Denis. Une voiture aurait brûlé un stop et percuté un autre véhicule léger qui s'est retrouvé sur le flan après avoir tapé dans un lampadaire. Six personnes ont été prises en charge par les secours. "Il n'y a pas de blessé grave. Certaines personnes nécessiteront quand même de contrôles un peu plus poussés", explique Lieutenant Thomas Viaud, chef de groupe, commandant des opérations de secours au SDIS. Quant au poteau électrique, EDF a été contactée afin de couper l'alimentation dans le secteur.

