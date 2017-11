Ce jeudi 23 novembre 2017, les gendarmes déployaient un nouveau dispositif de recherches au Maïdo. Objectif : retrouver Mathieu Caizergues, le gendarme disparu depuis le 23 juin dernier alors qu'il randonnait entre les secteurs de la Brèche et Ticol. Une information annoncée par L'info.re. (Photo d'archives)

Pour rappel, le dimanche 5 novembre dernier, la mère de Mathieu Caizergues, Delphine Caizergues revenait dans l'île afin de participer à l'opération #LaRéunionavecMat. Une cinquantaine de personnes participait à des recherches dans plusieurs quartiers de la ville de Saint-Louis. Une commune dans laquelle plusieurs témoins affirmaient avoir vu un homme correspondant à la description physique du gendarme âgé de 24 ans, en poste à la Brigade de La Possession.

Delphine et son compagnon restaient dans le département une semaine mais leurs investigations ne donnaient rien. Le gendarme porté disparu était aperçu pour la dernière fois le 23 juin dans l’après-midi alors qu’il remontait de Mafate vers le Maïdo, entre la Brèche et Ticol. Une zone où trois équipes cynophiles -des maîtres-chiens et leurs animaux spécialisés en recherche de corps- menaient des opérations en octobre. Elles repartaient une dizaine de jours plus tard.

Le 7 octobre dernier, un homme se présentait à la gendarmerie de Saint-Joseph, affirmant être celui que des pique-niqueurs avaient pris pour Mathieu Caizergues le 9 septembre à la Crête dans les hauts de Saint-Joseph. Il avait manipulé une bonbonne d’eau envoyée en métropole pour des analyses.

Quelques jours après ce signalement, la famille Caizergues revenait dans l’île. Ses membres placardaient des avis de recherche dans plusieurs secteurs. Surtout dans le Sud. Ils menaient leurs propres investigations, en parallèle de l’enquête pilotée par la section de recherches de la gendarmerie nationale. Pour rappel, le 23 juin, Mathieu Caizergues randonnait avec un gendarme de Saint-Paul et le mari d’une gendarme de la Possession.

Brigade où il travaillait. Ces deux compagnons étaient ensuite placés en garde à vue. Une information judiciaire était ouverte pour non-assistance à personne en danger. Ils signalaient la disparition de Mathieu plus de trois heures après l'avoir vu pour la dernière fois sur un sentier. Depuis, le mystère Caizergues reste entier. Certains membres de sa famille espèrent, malgré le temps qui passe, pouvoir le retrouver vivant.



