Ce mardi 5 décembre 2017, les magistrats du tribunal correctionnel de Saint-Denis ont a nouveau renvoyé le procès de procès de Jean-Bernard Caroupaye et de son épouse dans un dossier de fraude fiscale. L'affaire devrait être jugée le mardi 27 février 2018. Le dossier avait été renvoyé une première fois le mardi 13 juin dernier en raison de l'absence de deux avocats des mis en cause retenus en cour d'assises à Paris (Photo archives)

Le patron local de la FNTR (fédération nationale des transports routiers) et son épouse seront donc jugés le 27 février prochain dans le cadre d'un dossier portant sur une fiscale supposée de plus de 2,5 millions d'euros, le couple avait été placé en garde à vue le mardi 28 mars dernier . Le transporteur, vice-président de la CCIR (chambre de commerce et d'industrie) et chef de file de la FNTR locale (fédération nationale des transporteurs routiers) n'aurait pas déclaré au fisc un montant de 2,5 millions d'euros entre 2009 et 2011.

