Publié il y a 38 minutes / Actualisé il y a 24 minutes

Les pompiers ont été appelés peu avant 15 heures ce dimanche 10 décembre 2017 pour une intervention au complexe sportif de Casabona à Saint-Pierre. Une branche d'arbre est tombée sur des enfants présents près d'un terrain de rugby. Selon un pompier interrogé sur place par Freedom, trois victimes de 6, 7 et 12 ans ont été blessées mais sont conscientes. "Il faut rester prudent mais leur pronostic vital ne serait pas engagé",indique-t-il. Deux d'entre elles présentent des plaies à la tête et la troisième a un hématome. Elles sont toujours médicalisées et doivent être transférées au Centre hospitalier universitaire Sud. Deux camions de pompiers et d'une équipe du SMUR se rendaient sur les lieux afin de les prendre en charge. Des soldats du feu venus des centres de Saint-Pierre, du Tampon et de Saint-Louis. (Photo d'illustration)

