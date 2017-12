Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 2 heures

Les effectifs de Police de la Direction Départementale de la Sécurité Publique de La Réunion (DDSP) réalisaient 20 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end prolongé de Noël du 22 au 25 décembre 2017 permettant de relever 15 délits dont une conduite en état d'ivresse, huit autres sous l'empire d'un état alcoolique et six défauts de permis précisent le communiqué de la DDSP. 71 fonctionnaires de police se mobilisaient à cette occasion. Au cours de ces différents contrôles, les forces de Police locales constataient également 40 diverses infractions au Code de la Route. (Photo d'illustration)

