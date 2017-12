Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Atterrissage forcé à l'aéroport de Pierrefonds à Saint-Pierre pour un avion de tourisme ce mercredi 27 décembre 2017 vers 8h30. Les pompiers prenaient en charge les six personnes à bord de l'appareil. Le pilote en état de choc était légèrement blessé et conduit au Centre hospitalier universitaire Sud et les cinq passagers s'en sortent indemnes. (Photo d'illustration)

