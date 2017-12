Aude-Emmanuelle Hoareau décédait le 13 octobre 2017 suite à une rupture d'anévrisme à 39 ans. La famille de La Réunionnaise, poète, écrivaine et docteure en philosophie, va porter plainte contre deux médecins pour erreur médicale nous apprend le Quotidien dans son édition du jour.

La famille de l’enseignante à l’école supérieure d’art au Port a saisi le procureur. Quelques jours avant sa mort, elle serait allée consulter à SOS Médecins et le docteur lui aurait diagnostiqué un nerf coincé entre deux vertèbres et prescrit des médicaments et un rendez-vous pour un scanner.

La trentenaire n’a pas pu effectuer cet examen car sa carte vitale n’était pas jour. Elle faisait ensuite un malaise lors d’une conférence le lendemain et décèdera à son domicile "faute d’avoir reçu les soins et le bon diagnostic", indiquent les membres de sa famille à nos confrères.

Aude-Emmanuelle Hoareau remportait le Prix de la nouvelle de l'Océan Indien et celui du Roman du Grand Océan. Auteure de "Concepts pour penser créole", elle contribuait également au "Manifeste pour une pensée créole réunionnaise" de 2011.

