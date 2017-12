Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 54 minutes

Les pompiers intervenaient vers 17 heures ce jeudi 28 décembre 2017 au niveau de l'Étang Saint-Paul confirment les services du centre opérationnel départemental d'incendie et de secours. Le corps sans vie d'un homme était retrouvé par les secours. L'intervention se serait déroulée non loin de la Gendarmerie du quartier saint-paulois. On ignore encore les circonstances de ce drame mais il ne s'agit pas de l'apnéiste porté disparu depuis vendredi dernier. (Photo d'illustration)

