Ce vendredi 29 décembre 2017 la Police nationale diffuse un avis de recherche à propos de la disparition inquiétante de Raymond Lucien. Sa famille reste sans nouvelle de lui depuis le 20 octobre dernier. Celui-ci quittait un établissement de santé de Saint-Denis sans autorisation après une hospitalisation. Les policiers étaient saisis des faits depuis le 30 octobre. Ils tentent de le retrouver, assistés des gendarmes. Nous publions ci-après la description de cet individu.

Sa fiche de signalement :

- Personne de sexe masculin âgée de 72 ans

- 1 m 62

- de corpulence normale

- de type CAFRE/MALBAR

- cheveux blanc, lisse et mi-long.

- yeux marrons

- vêtu d'une chemise rouge et jaune et d'un jean, le jour de sa disparition

En cas de découverte bien vouloir aviser la permanence judiciaire de la SURETÉ DÉPARTEMENTALE, ou le service de GAJ de la Réunion au 0262-90-74-74 et au 0262-90-74-18.