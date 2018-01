Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Un accident s'est produit ce jeudi matin après 9 heures sur la route du théâtre à Saint-Gilles-les-Hauts près du bassin des Cormorans. Un 4x4 et un bus sont entrés en collision. Les pompiers et les équipes Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) sont intervenus. Trois passagers se trouvaient à l'intérieur du véhicule léger lors du choc. Un enfant de quatre ans est décédé malgré la tentative de réanimation prodiguée par les secours. Une femme est également morte. Les moyens de désincarcération ont été engagés afin d'extraire un homme toujours coincé à l'intérieur du 4x4. À bord du bus, on compte quatre blessés légers. La circulation est fermée jusqu'à nouvel ordre sur cet axe routier afin de permettre l'intervention des secours. La chaussée est rendue glissante par la pluie amenée par la tempête tropicale Ava. (Photo d'illustration)

