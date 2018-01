Publié il y a 10 heures / Actualisé il y a 7 heures

Les gendarmes, les pompiers et les équipes du Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) sont intervenus ce samedi après-midi 13 janvier 2018 vers 15 heures pour un début de noyade d'une femme d'une cinquantaine d'années au niveau du cimetière des Roches Noires à Saint-Gilles-les-Bains. La victime a été sortie de l'eau par d'autres personnes. Les secours l'ont prise en charge puis transportée inconsciente et dans un état grave au CHU Nord. Des informations données et confirmées par le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CODIS) (Photo d'illustration)

Les gendarmes, les pompiers et les équipes du Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) sont intervenus ce samedi après-midi 13 janvier 2018 vers 15 heures pour un début de noyade d'une femme d'une cinquantaine d'années au niveau du cimetière des Roches Noires à Saint-Gilles-les-Bains. La victime a été sortie de l'eau par d'autres personnes. Les secours l'ont prise en charge puis transportée inconsciente et dans un état grave au CHU Nord. Des informations données et confirmées par le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CODIS) (Photo d'illustration)