Publié il y a 7 heures / Actualisé il y a 7 heures

Voici le bilan de lutte contre l'insécurité routière annoncé dans un communiqué par les motocyclistes de l'Escadron départemental de sécurité routière (EDSR) au cours du week-end du samedi 13 et dimanche 14 janvier 2018. 29 conduites sous l'empire de l'alcool (17 délits) et 11 excès de vitesse avec interception dont un à plus de 40 km/h de dépassement (rétention du permis de conduire) étaient constatés

Voici le bilan de lutte contre l'insécurité routière annoncé dans un communiqué par les motocyclistes de l'Escadron départemental de sécurité routière (EDSR) au cours du week-end du samedi 13 et dimanche 14 janvier 2018. 29 conduites sous l'empire de l'alcool (17 délits) et 11 excès de vitesse avec interception dont un à plus de 40 km/h de dépassement (rétention du permis de conduire) étaient constatés