Les effectifs de Police de la Direction Départementale de la Sécurité Publique (DDSP) réalisaient 23 opérations de sécurisation et de sécurité routière du vendredi 12 au dimanche 14 janvier 2018. Ils relevaient 12 délits dont 3 alcoolémies délictuelles (taux 0,57 - 0,78 et 1,04 mg/L par litre d'air expiré), 5 défauts de permis de conduire, 1 défaut d'assurance et 3 refus d'obtempérer. 86 fonctionnaires de police étaient mobilisés à cette occasion. 245 véhicules légers et 32 deux roues étaient contrôlés. (Photo d'illustration)

