Ce vendredi 19 janvier 2018, une bagarre mortelle s'est produite à Saint-Louis. Un jeune homme de 30 ans est décédé des suites de ses blessures. Deux individus, âgés de 24 ans, ont été mis en examen et écroués.

C'est à l'occasion d'un rassemblement festif près d'une maison des jeunes d'un quartier de Saint-Louis que survient la bagarre. Une altercation éclate entre deux invidus : l'un assène plusieurs coups de poings à l'autre, qui tombe à terre avant qu'un second jeune lui porte deux violents coups de pied à la tête. Ils étaient tous alcoolisés. La victime, âgée de 30 ans, est décédée ce samedi 20 janvier.

Les deux mis en cause sont âgés de 24 ans et n'ont jamais été condamnés. Ils ont été mis en examen du chef de violences en réunion ayant entraîné la mort sans intention de la donner et ont été placés en détention provisoire.

L'enquête se poursuit désormais sous l'égide d'un juge d'instruction, indique le procureur du parquet de Saint-Pierre.