Ce dimanche 4 février 2018, l'aspirant Yousseh Mehrez, âgé de 20 ans, a chuté mortellement sur le sentier de la cascade Bras Rouge à Cilaos. Arrivé dans l'île, le 12 décembre 2017, il faisait partie du deuxième régiment de parachutistes et d'infanterie de marine (RPIMA) basé à Saint-Pierre. Nous publions ci-après le communiqué du RPIMA lui rendant hommage.

Dimanche 4 février 2018, alors qu'il était en randonnée avec des amis à l'île de La Réunion, l'aspirant Youssef MEHREZ, âgé de 20 ans et élève de à l'école Polytechnique de Palaiseau, a fait une chute mortelle sur le sentier de la cascade Bras Rouge à Cilaos. Les circonstances de cet accident font l’objet d’une enquête confiée à la Section de Recherche de la Gendarmerie de La Réunion.

L'aspirant Youssef MEHREZ était en première année à l'école Polytechnique qu'il avait intégrée en août 2017 après une classe préparatoire au lycée des Lazaristes à Lyon. Arrivé sur l'île de La Réunion le 12 décembre 2017, pour suivre son stage en corps de troupe, il avait choisi d'intégrer le 2ème régiment de parachutistes d'infanterie de marine basé à Saint-Pierre, après 4 mois de formation à l’école spéciale militaire de Saint-Cyr.

Souriant, discret, humble et posé, l'aspirant Youssef Mehrez avait effectué sa première semaine de découverte du régiment à la 1ère Compagnie, puis participé à une semaine d’activités de terrain avec la 3ème compagnie. Volontaire, attaché aux valeurs humaines et intéressé par l’opérationnel, il avait ensuite contribué à l'encadrement d’un stage de formation technique, et suivi la première semaine du stage d'aguerrissement, rustique et exigeant, au centre d’aguerrissement tropical de La Réunion.

Il avait débuté la formation de son permis de conduire avec le régiment du service militaire adapté de La Réunion (RSMA-R), et participé au centre opérationnel régimentaire durant la forte tempête tropicale Berguitta. Enfin, il prévoyait de passer son brevet parachutiste et devait former une section de jeunes réservistes.

Bien intégré à sa section, heureux de séjourner à La Réunion et sociable, il participait à la vie du régiment et à des activités extérieures avec ses amis élèves polytechniciens en stage au RSMA-R et séjournant comme lui dans le sud de l'île. L’ensemble du régiment rendra hommage à l'aspirant Youssef Mehrez mardi 6 février 2018 par une cérémonie sur la place d'armes de la caserne Dupuis (Pierrefonds). Le 2ème RPIMA adresse ses plus sincères condoléances à sa famille, ses proches et témoigne de toute sa solidarité avec la communauté polytechnicienne.