Dans l'émission "Au Tableau" diffusée sur C8, le mercredi 7 février 2018, Jamel Debbouze s'exprime pour la première fois sur la perte de son bras droit. La conséquence d'une collision avec un train à la gare de Trappes en banlieue parisienne le 17 janvier 1990. Jean-Paul, fils du ségatier réunionnais Michel Admette et de sa femme Marlène, ne s'en sortira pas, fauché lui aussi. Un décès passé sous silence par Jamel lors de son passage à la télévision. Contacté, le couple Admette continue d'affirmer que ce dernier est responsable de sa mort. (Photo d'archives)

"J’ai traversé les rails en pleine nuit sans regarder ni à droite, ni à gauche, je voulais juste gagner du temps, j’ai fait une bêtise, je n’ai pas écouté mes parents et je me suis rendu compte tard que c’était une bêtise de ne pas écouter ses parents", précise l’ancien acteur de la série H, questionné sur son accident survenu pendant son adolescence.

Retrouvez ci-dessous cette séquence.

Selon la présentatrice de l’émission, Caroline Delage, Jamel Debbouze a été déstabilisé par cette question posée par des enfants de 8 à 12 ans. Elle explique qu’il n’a pas demandé à ce que la séquence soit coupée au montage. Ce passage télévisé révolte les Admette, installés à Bras-Panon dans l’Est de l’île.

Car il comporte une omission : la mort de leur fils Jean-Paul le jour de la collision. Ils accusent toujours Jamel Debbouze d’avoir poussé leur fils sous un train pour lui voler son blouson en 1990. Moment où il serait tombé sur les rails et aurait été fauché.

"Nous avons très mal pris et très mal vécu son intervention à la télévision. Nous ne dormons plus. On ne souhaite à aucun parent de vivre ça. Nous n’arrivons plus à supporter tout cela. Jamel a tué notre fils. Il ment. Ça se voit", réagit Marlène Admette par téléphone. Elle maintient ses accusations. Jamel Debbouze a toujours plaidé la thèse de l’accident. La justice lui a donné raison et rendu un non-lieu en première instance comme en appel. Tous les recours en justice ensuite déposés par les Michel Admette et son épouse ont été rejetés

Très émue, Marlène Admette demande de l’aide des Réunionnais pour "faire éclater la vérité". "Les médias ou les gens doivent se mobiliser pour nous aider. Nous ne demandons pas la charité mais je veux un face-à-face avec lui sur un plateau de télévision en métropole afin que Jamel nous dise la vérité sur la mort de notre fils", ajoute-t-elle.

Selon elle, si l’humoriste a annulé sa tournée à La Réunion en 2007 c’est "par peur". Michel et Marlène Admette et leurs proches avaient en effet manifesté contre sa venue.

"Nous avons tout perdu depuis la mort de notre fils. Nous pensons à lui tout le temps. Nous ne vivons pas, nous survivons très mal", dit encore Marlène Admette. Dans un livre "La Communauté" sur la ville de Trappes, deux journalistes du Monde reviennent sur la perte du bras de l’humoriste.

Celui-ci n’a pas voulu les rencontrer pour en parler. "C’est à la gare de Trappes qu’il va, en voulant aller plus vite, traverser les voies pour attraper plus vite le bus. Il va se faire happer par le train Paris-Nantes qui arrive à toute vitesse. Son copain Jean-Paul en mourra et lui sera gravement blessé", précisera l’une des auteures lors de la promotion de l'ouvrage. Une version très loin d'être partagée par les Admette.

