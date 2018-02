Publié il y a 4 heures / Actualisé il y a 3 heures

L'enquête sur le démantèlement d'un réseau de proxénétisme à Saint-Denis dans le quartier Saint-Jacques rebondit avec le placement en garde à vue d'un policier au Commissariat de Malartic dans le chef-lieu depuis ce mercredi 14 février 2018. Ce major du Commissariat de Saint-André serait suspecté d'avoir protégé la tête du réseau de prostitution en bande organisée, un commerçant mis en examen pour proxénétisme aggravé et écroué ce jeudi 15 février. Le proxénète présumé a déjà été condamné pour des faits d'agressions sexuelles. Également déférés avec lui devant le tribunal de Champ Fleuri, son fils et deux prostituées ont également été mises en examen pour proxénétisme aggravé et placés sous contrôle judiciaire puis remis en liberté. Tous ont été conduits en garde à vue ce lundi. (Photo d'archives)

L'enquête sur le démantèlement d'un réseau de proxénétisme à Saint-Denis dans le quartier Saint-Jacques rebondit avec le placement en garde à vue d'un policier au Commissariat de Malartic dans le chef-lieu depuis ce mercredi 14 février 2018. Ce major du Commissariat de Saint-André serait suspecté d'avoir protégé la tête du réseau de prostitution en bande organisée, un commerçant mis en examen pour proxénétisme aggravé et écroué ce jeudi 15 février. Le proxénète présumé a déjà été condamné pour des faits d'agressions sexuelles. Également déférés avec lui devant le tribunal de Champ Fleuri, son fils et deux prostituées ont également été mises en examen pour proxénétisme aggravé et placés sous contrôle judiciaire puis remis en liberté. Tous ont été conduits en garde à vue ce lundi. (Photo d'archives)