Publié il y a 31 minutes / Actualisé il y a 10 minutes

Le principal du collège Auguste-Lacaussade de Salazie, Jean-Leu Elnivent, a été mis en examen pour agressions sexuelles, harcèlement sexuel et moral par personne ayant autorité et placé en détention provisoire ce jeudi 22 février 2018 à l'issue de sa présentation au tribunal de Saint-Denis. Il avait été placé en garde à vue depuis ce mardi. Plusieurs plaintes ont été déposées contre lui par des personnels et des enseignantes de l'établissement pour harcèlements sexuel, moral et agression sexuelle. (Photo RB/Imaz Press)

