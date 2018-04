Selon une information de radio Freedom ensuite confirmée par les pompiers, un ULM a effectué un atterrissage en urgence sur le front de mer à l'arrière du cimetière de l'Est à Saint-Denis. Les circonstances de cette atterrissage ne sont pas encore indéterminées. Le pilote est choqué, mais sain et sauf

"J'étais en train de pêcher tranquillement. A un moment j'ai tourné un peu la têtge et j'ai vu l'ULM foncer droit sur moi à très basse altitude" raconte un témoin interrogé par Imaz Press Réunion. "J'ai d'abord pensé que le pilote s'amusait et qu'il allait remonter et puis je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas. Le pilote m'a vu au dernier moment et il a dévié avant de tomber dans l'eau à cinq mètres du bord" dit encore le témoin.

"J'ai jeté mon matériel de pêche et mon sac à dos par terre et j'ai couru pour aider le pilote. Les vagues tapaient contre la porte de l'appareil. Il est parvenu à s'extraire et je l'ai aidé à regagner la terre ferme; Le pauvre monsieur était tout tremblant, traumatisé mais il semblait sain et sauf" ajoute le témoin qui a prévenu les secours immédiatement après avoir secouru le pilote.

Les secours et les forces de l'ordre sont sur place et ont ramené l'engin sur la terre ferme

Le pilote de l'ULM serait sain et sauf

L'appareil a été sauvé des flots par des témoins, les forces de l'ordre et les pompiers

L'ULM a été tracté sur la plage de galets

