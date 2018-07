Un marin de nationalité malgache est décédé en mer ce mardi 25 juillet 2018. Son bateau, Le Grand Morne (Réunimer), accostera au port de la Pointe des Galets à La Réunion ce mercredi matin. Le malheureux serait mort des suites d'une forte fièvre Nous publions ci-dessous le communiqué de Réunimer

"L’armement Enez du groupe réunimer a le regret d’annoncer le décès d’un de ces collaborateurs, un marin de nationalité malgache, à bord de son navire Le Grand Morne cet après-midi (ce mardi - ndlr)et présente ses condoléances à la famille endeuillée et à la communauté malgache.



Le Grand Morne est un palangrier pélagique de 16 mètres avec 5 à 6 marins à bord, qui effectue des marées d’une douzaine de jours pour pêcher le thon, et l’espadon.



Le capitaine du navire a prévenu hier soir, lundi 23 juillet, l’armement de pêche que l’un de ses marins présentait une très forte fièvre.



Une consultation médicale par téléphone a été conduite par le Centre de consultation médicale maritime de Toulouse, qui a préconisé une évacuation médicalisée du marin malade au plus vite.



Ce jour, mardi 24 juillet à 05h00, le CROSS a informé l’armement Enez de la perte de connaissance du marin de nationalité malgache alors que Le Grand Morne était en route en direction de La Réunion, avec des conditions de vent et de mer difficiles, pour rejoindre une zone accessible par hélicoptère. Malheureusement l’état du marin a empiré et le décès a été constaté en début d’après-midi.



"L’armement Enez et tout le groupe REUNIMER présente ses sincères condoléances à la famille endeuillée et à la communauté malgache de La Réunion", déclare Philippe Guérin, gérant de l’armement Enez. "Nous remercions les autorités maritimes (Cross) et médicales (Centre de Consultation Médicale de Toulouse) de leur rapidité d’intervention".

Le navire est attendu dans la soirée de demain, mercredi 25 juillet. Il sera accueilli par les marins en escale et l’armement, assistés de la cellule d'urgence médico-psychologique du Samu".