Sept enfants et une adulte ont été pris de maux de ventre, de nausées et de malaise après le déjeuner dans un centre aéré de la Bretagne (Saint-Denis) ce mardi 31 juillet 2018. Le service d'incendie et de secours (Sdis) a été alerté vers 14 heures 15. Une équipe médicale du Sdis et une demie douzaine de pompiers se sont rendus sur les lieux. La prise en charge des enfants et de l'adulte est en cours

