Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 25 minutes

Le patron de la BAC pensait pouvoir plaider coupable dans une affaire de faux procès verbal et s'en sortir avec trois mois de prison avec sursis. Cette peine avait été proposée par le procureur dans le cadre d'une procédure de plaider coupable . Mais ce vendredi matin 31 août 2018, le juge a refusé d'homologuer cette sanction car "dérisoire par rapport aux faits" explique en substance Maitre Alex Vardin, avocat de la partie civile. Pour des faits supposés faux en écriture publique commis une personne dépositaire de l'autorité publique, le mis en cause encourt en effet jusqu'à quinze ans de réclusion criminelle et 225 000 euros d'amende. Le magistrat a donc refusé la peine proposée dans le "plaider coupable". Le prévenu est donc renvoyé devant le tribunal correctionnel.

