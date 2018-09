Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Pour protester contre les baisses de budget les magistrats titulaires refusent d'assurer le remplacement des magistrats à titre temporaire. La décision a été prise en assemblée générale et communiquée à la presse ce mercredi matin 5 septembre. Mardi déjà en correctionnelle toutes les affaires ne mettant pas en cause des personnes détenues ont été renvoyés aux audience de mars 2019. Les magistrats temporaires suppléent les juge titulaires sur un certain nombre de dossiers. Par manque de financement les prestations de ces juges temporaires sont suspendues depuis la fin juilet

