[POUR EUX C'EST FINI] Maître Morel lit la déposition d'un témoin pour mettre en exergue le fait que la vitesse était excessive, qui plus est devant un établissement scolaire : "Quand on met un panneau comme ça (établissement scolaire), c'est pour dire que le secteur est plus dangereux qu'ailleurs et que quand un accident survient, c'est terrible". L'avocat reprend : "Vous êtes jeune monsieur. Vous sortirez un jour de prison, les jeunes qui ont perdu la vie il y a un an, pour eux, c'est fini, vous les avez condamnés à perpétuité".