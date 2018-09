Publié il y a 28 minutes / Actualisé il y a 28 minutes

Un homme de 24 ans, père de famille c'était retranché chez lui dans un appartement du quartier des Olympiades au Moufia (Saint-Denis). Une forte odeur de gaz était détectée et il menaçait de se suicider en faisant "tout exploser". Alertés, les pompiers et les forces de l'ordre sont très vite intervenus. La circulation a été interdite dans le périmètre. Selon les derniers éléments, la situation est sous contrôle : l'homme a été maîtrisé et interpellé.

