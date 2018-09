Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 54 minutes

C'est de nouveau sur les réseaux sociaux que les gendarmes de La Réunion racontent les opérations menées par les agents sur le département ces derniers jours. Et une fois de plus, certaines histoires sortent de l'ordinaire. Le dimanche 9 septembre 2018 à Saint-Joseph, un couple d'adolescents de 15 et 17 ans a agressé un homme de 67 ans pour lui voler sa voiture. La victime s'est vue prescrire dix jours d'ITT. Les "Bonnie and Clyde péï", comme l'écrivent les gendarmes, ont été appréhendés. L'autre affaire s'est déroulée dans la matinée du mercredi 12 septembre 2018, à Duparc (Sainte-Marie). Les gendarmes effectuent des contrôles sur les cars scolaires, l'un d'eux, rempli d'élèves roule avec trois pneus lisses. Les détails dans les communiqués de La gendarmerie ci-dessous

