Publié il y a 44 minutes / Actualisé il y a 22 minutes

Ce lundi 17 septembre a démarré le procès aux assises de Daisy Delaplaine et de son ex compagnon, Pascal Poudroux, poursuivis pour avoir séquestré et infligé des sévices à des SDF et à une proche à leur domicile. Condamnés en première instance à 30 ans de réclusion criminelle, la peine avait été confirmée en appel en mars 2016 avant que la condamnation ne soit annulée pour vice de forme.

Ce lundi 17 septembre a démarré le procès aux assises de Daisy Delaplaine et de son ex compagnon, Pascal Poudroux, poursuivis pour avoir séquestré et infligé des sévices à des SDF et à une proche à leur domicile. Condamnés en première instance à 30 ans de réclusion criminelle, la peine avait été confirmée en appel en mars 2016 avant que la condamnation ne soit annulée pour vice de forme.