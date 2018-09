Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Un vol Air Austral devant relier Paris Charles de Gaulle et Mayotte a été annulé ce lundi 17 septembre 2018. En cause, un incident survenu avant le décollage, provoquant l'intervention des forces de l'ordre pour débarquer un passager vraisemblablement vindicatif et alcoolisé. Une vidéo a d'ailleurs été publiée par nos confrères de Freedom.

