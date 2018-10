Publié il y a 5 heures / Actualisé il y a 3 minutes

Un contrôle routier mené par la police a mal tourné ce dimanche soir 7 octobre 2018 à Saint-Denis. Au niveau du rond-point de la technopole de la Bretagne un automobiliste a refusé de s'arrêter et a foncé sur l'un des policiers le heurtant au poignet. La patrouille s'est lancée à la poursuite de l'automobiliste sans pouvoir l'interpeller. "Pendant les recherches le véhicule de police s'est retrouvé face à un motocycliste qui n'a pas voulu s'arrêter malgré le non port du casque" indique le syndicat Alliance Police Nationale. "La moto a heurté le fourgon. Pendant que les policiers appelaient les secours ils ont été pris à partie par une cinquantaine de jeunes . A 3 contre 50, on a frôlé le drame" proteste le syndicat.

