Publié il y a 58 minutes / Actualisé il y a 49 minutes

On ne change pas une équipe qui gagne : ce week-end du 12 au 14 octobre 2018, les motocyclistes de l'EDSR et des unités territoriales de gendarmerie ont encore ouvert l'oeil, sorti les radars et dégainé le carnet de contraventions. Et ce n'était pas du luxe : 109 infractions dont 100 génératrices d'accidents graves ont été constatées et 27 permis retirés sur le champ. A un automobiliste à Saint-Louis est revenu le titre contestable de champion du plus important cumul de risques : positif à l'alcool, au zamal et aux amphétamines et permis non prorogé !

