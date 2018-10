Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 6 heures

Placé en garde à vue lundi 29 octobre 2018 à 7h, le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Réunion (CCIR) Ibrahim Patel est déféré au tribunal de Saint-Denis ce mercredi 31 octobre. Durant 48h, il a été entendu par les enquêteurs dans les locaux du commissariat Malartic. Saint-Denis) En plus du président, Huit autres personnes ont aussi été placées en garde à vue et au moins deux d'entre -elles sont également présentées ce mercredi matin. Les faits reprochés sur des faits supposé de fraude électorale, corruption passive, de vol et de recel de vol.

