Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Malgré la présence de nombreux radars et la multiplication des contrôles routiers, l'année 2018 a été une année noire sur les routes réunionnaises. 48 personnes ont perdu la vie dans des accidents. En 2017, elles étaient 46. 50 en 2016 et 51 en 2015. Et l'année 2019 commence bien tristement : vers 3 heures ce mardi 1er janvier, un motard de 25 ans est décédé après avoir percuté un véhicule arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence au niveau du rond point de la Balance à Saint-André.

Malgré la présence de nombreux radars et la multiplication des contrôles routiers, l'année 2018 a été une année noire sur les routes réunionnaises. 48 personnes ont perdu la vie dans des accidents. En 2017, elles étaient 46. 50 en 2016 et 51 en 2015. Et l'année 2019 commence bien tristement : vers 3 heures ce mardi 1er janvier, un motard de 25 ans est décédé après avoir percuté un véhicule arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence au niveau du rond point de la Balance à Saint-André.