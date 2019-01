Le feu qui a éclaté dans le Grand Brûlé ce dimanche 20 janvier 2019 continue de progresser. 800 hectares de végétation sont déjà partis en fumée. Ce vendredi matin les flammes se dirigent vers la RN2. À 7 heures le front du sinistre se trouvait à 200 mètres de la route reliant Sainte-Rose à Saint-Philippe. La RN2 a d'ailleurs été fermée dans les deux sens entre la Cage aux lions (Sainte-Rose) et les rampes du Tremblet (Saint-Philippe). Une cinquantaine de sapeurs pompiers, cinq hélicoptères et une demie douzaine d'engins au sol sont engagés dans la lutte contre le feu. L'origine de cet incendie qualifié de "majeur" par les sapeurs pompiers, n'est pas encore été déterminée (Photo illustration)

Situé dans le cœur du Parc national, le feu a déjà ravagé une large zone déserte entre Sainte-Rose et Saint-Philippe. Le secteur est compris entre la coulée de 2004 et la falaise limitant l’enclos. "Jusqu’à présent le feu se dirigeait vers la montagne. En raison des rafales de vents il a maintenant un axe de propagation inversé et se dirige vers la mer et donc vers la route" indique le lieutenant colonel Johnny Morin, conseiller technique du détachement d'intervention héliporté (DIH).

Le sinistre reste ce vendredi matin encore non contrôlé et non maîtrisé. "Nous ne sommes ni optimistes ni pessimistes quant à l’évolution de cet incendie" commente l’officier pompier interrogé par Imaz Press. Il ajoute : "je dirai que nous sommes plutôt dubitatifs face à un feu d’une telle ampleur".

Seul signe d’une évolution peut-être positive : la propagation du feu vers la RN2. "Depuis le début en plus d’un vent tourbillonnant, nous sommes gênés dans non interventions par un terrain fortement accidenté puisque nous sommes sur une coulée volcanique. Il sera beaucoup facile d’attaquer les flammes sur la route" explique le lieutenant colonel Morin.

Il restera ensuite à composer avec le vent. "Ce matin c’est plutôt calme, mais les rafales devraient recommencer dans la journée" note l’officier pompier.

Un vent qui en plus d’attiser les flammes est vraisemblablement à l’origine de l’incident qui s’est produit ce jeudi après-midi. Le drame a été évité de justesse lorsque la poche à eau – un bambi bucket -, est venue frapper le rotor arrière d’un hélicoptère bombardier d’eau.

Incendie du Grand-brûlé : atterrissage d'urgence d'un hélicoptère bombardier d'eau

Le pilote, un professionnel confirmé, est parvenu à atterrir en urgence sur la lave refroidie. Sain et sauf mais fortement choqué, il a été pris en charge par les pompiers. L’hélicoptère est fortement endommagé (Photo d'illustration Hélilagon/Facebook).

Il n’y avait plus de sinistre d’une telle ampleur depuis les incendies de 2010 et de 2011 au Maïdo. Ces feux étaient d’origine volontaire. Ils avaient été allumés par un pompier pyromane condamné depuis à 12 ans de réclusion.

