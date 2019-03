Samedi 2 mars 2019, les services des douanes de l'aéroport de Saint-Denis Roland-Garros ont saisi 16 kg de résine de cannabis et plus de 6 000 cachets d'ecstasy. Nous publions ci-dessous le communiqué de la direction des Douanes

"Conformément au protocole en vigueur, la compagnie aérienne a présenté à la douane, pour autorisation de livraison, un bagage arrivé non accompagné suite à une erreur de chargement au départ de Paris. Le passager propriétaire du bagage était arrivé sur le vol précédent et avait déjà quitté l’aéroport pour se rendre à son hôtel.

Les agents de la brigade de surveillance extérieure (BSE) de Saint-Denis-Gillot l’ont passé à l’appareil à rayon X pour contrôler son contenu. L’image a révélé la présence de masses sombres, a priori de matière organique.

L’ouverture de la valise a permis de découvrir trois paquets cadeaux, parmi quelques vêtements et effets personnels. Les deux premiers paquets cadeaux contenaient des poches cellophanées renfermant des cachets colorés identifiés comme de l’ecstasy suite aux tests chimiques. Le troisième paquet contenait quinze sachets thermosoudés renfermant des blocs scotchés, chacun contenant une dizaine de savonnettes de résine de cannabis.

Au total, ce sont 16 kg de résine de cannabis et plus de 6 000 cachets d’ecstasy qui ont été saisis par les services douaniers et remis à la Sûreté départementale, sur instruction du procureur de la République.

Les informations recueillies pendant la procédure douanière ont permis l’arrestation du passager propriétaire du bagage".