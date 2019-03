Publié il y a 22 minutes / Actualisé il y a 15 minutes

Les secours sont actuellement sur place. On n'en sait encore très peu sur la personne retrouvée décédée, couverte de blessures, sur la plage de l'Etang-Salé aux alentours de 7h30. Un peu plus tôt ce matin vers 4 heures, le CODIS signale qu'une vague aurait emporté quelqu'un dans cette zone. Plus d'informations à venir. (Photo illustration : RB/Imaz Press Réunion)

