Il a été reporté dans la journée du lundi 18 mars 2019 qu'un parapentiste avait raté son atterrissage et était tombé dans la mer à Saint-Leu. Mais il s'agit finalement d'un homme de 72 ans qui faisait simplement de la planche à voile. Il attendait le bon moment pour prendre son élan et a été aperçu au moment où il retombait dans l'eau, sa voile ayant été confondue... avec celle d'un parapente. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

L'homme a dû être étonné de l'emballement médiatique que sa chute dans l'eau a provoqué. Car non, il ne s'agissait pas d'un parapentiste tombé dans la mer, mais simplement d'un passionné de planche à voile.

Selon nos informations, il s'agit d'un homme de 72 ans. Il attendait le bon moment pour prendre la vague et s'élancer à la force du vent. Mais il a été aperçu au mauvais moment, alors qu'il tombait dans l'eau. Une chute on ne peut plus classique lorsque le vent est au rendez-vous.

L'homme est remonté sur sa planche, mais trop tard, les secours avaient déjà été prévenus. Il n'a évidemment pas été besoin de lancer une intervention. Et comme on peut s'y attendre, l'homme est en parfaite santé.

