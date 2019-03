Un père de famille a tué ses trois jeunes fils ce dimanche 25 mars 2019. Le drame a eu lieu en fin de matinée dans le quartier de la Rivière des Galets au Port. L'auteur supposé des faits a été interpellé. Les causes du drame ne sont pas encore déterminées (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Les trois petits gaçons étaient âgés de 2 ans, 3 ans et 5 ans. Leur père les a étranglés. La fille ainée âgée de 9 ans est parvenue à s'enfuir et à se réfugier chez une parente qui réside non loin de la case où le drame s'est produit.

Selon les premiers éléments d'information, l'homme a prévenu la mère des enfants de son passage à l'acte. Il a ensuite tenté de mettre fin à ses jours en se pendant.

Rapidement sur leur lieux les policiers sont intervenus avant qu'il trouve la mort. Il a été hospitalisé au centre hospitalier de Bellepierre

