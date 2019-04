Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 33 minutes

L'opération de secours des deux marins réunionnais blessés dans le chavirage de leur chaloupe se poursuit. "Ce lundi 8 avril 2019, le bateau Austral (le navire langoustier a qui appartenait la chaloupe - ndlr) a pu se positionner pour permettre aux membres de l'équipage de rejoindre le marin blessé, arrivé hier (dimanche -ndlr) en fin d'après-midi à la base de Martin-de-Viviès, dans le district des îles Saint-Paul et Amsterdam dans les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF)" écrit la Sapmer, armateur de l'Austral. Le second marin blessé passera une nouvelle nuit dans le refuge d'Entrecasteaux auprès du médecin et des deux sauveteurs volontaires. Rappelons qu'un marin réunionnais a été tué dans cet accident survenu ce vendredi 5 avril 2019 au large de l'île d'Amsterdam (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

