Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 15 minutes

En garde à vue après la mort, par balles, de Dimitri Saugrin lundi 6 mai 2019 au Port, quatre suspects ont été déférés ce mercredi 8 mai 2019 devant le Parquet. Deux d'entre-eux ont été entendus comme témoins assistés et libérés. Le tireur présumé, Florent Pomeng et son cousin John Fruteau de Laclos qui aurait tiré la veille du meurtre en guise d'avertissement ont été mis en examen pour assassinat et écroués.

