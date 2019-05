Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 1 heures

Un incendie s'est déclenché aux alentours de 12h30 ce mercredi 8 mai 2019, à Pierrefonds dans le Centre de traitement et de valorisation des déchets. Près de 400 m2 sont déjà partis en fumée, cinq engins et une cinquantaine de pompiers sont mobilisés. Une épaisse fumée noire et une odeur de plastique s'échappent de la zone... Le vent très fort n'arrange rien et rend impossible toute intervention d'hélicoptère.

