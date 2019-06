Publié il y a 13 minutes / Actualisé il y a 6 minutes

Poursuivi pour violence volontaire ayant entraîné une mutilation, un policier de la Brigade anti-criminalité (BAC) du Port a été renvoyé devant la Cour criminelle ce mardi 11 juin 2019. Les faits remontent à la nuit du du 1er au 2 février 2014 lors de violences urbaines dans la commune portoise. Steve C. alors âgé de 16 ans avait reçu un tir de flash-ball en plein visage. Il avait perdu définitivement l'usage d'un oeil. L'affaire avait au d'autant plus de retentissement que les quatre policiers de la BAC mis en cause avaient aussi été poursuivi pour "modification de la scène de crime". Au final, un seul fonctionnaire est donc renvoyé devant la Cour criminelle. A mi chemin entre le tribunal correctionnel et la cour d'assises cette nouvelle juridiction composée de cinq magistrats jugeront des crimes punis de 15 à 20 ans de prison (Photo archives rb/www.ipreunion.com - Lors de la présentation des policiers au tribunal en 2014)

