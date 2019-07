Publié il y a 41 minutes / Actualisé il y a 35 minutes

Ce mardi 16 juillet 2019 dans la matinée, la Brigade anti-criminalité (BAC) a procédé à l'interpellation et au placement en garde à vue du gérant de la station-service dionysienne qui vendait du zamal. En effet, la presse avait révélé il y a quelques jours que cette enseigne vendait en libre-service du cannabis à faibles doses de THC, et qui était destiné à une consommation liée à son taux de CBD - composant du cannabis considéré par certains comme ayant des bienfaits sur la santé et qui n'est pas interdit par la loi. (Photos www.ipreunion.com)

