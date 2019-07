Publié il y a 35 minutes / Actualisé il y a 29 minutes

En collaboration avec les contrôleurs des transports de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Deal), les motocyclistes de la brigades motorisées autoroutières (BMo) ont mené de 8 heures à 11 heures ce mardi matin 30 juillet 2019 sur la route du littoral, "une action de contrôle des transports de marchandises; le but de cette opération était de vérifier, outre les documents nécessaires au transport, l'application de la réglementation sociale européenne, les temps de conduites et de repos des chauffeurs , le respect des règles de sécurité sur les véhicules, la vitesse" indique la gendarmerie (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

