Depuis la nuit du 9 au 10 août 2019, Anita Coudéounie est introuvable. Elle s'était rendue à une fête d'anniversaire à Terrain Elisa, à Sainte-Marie. Depuis, sa famille est sous nouvelle de cette femme de 48 ans.

De nombreuses battues sont organisées depuis le début de semaine dans l'espoir de retrouver la mère de famille, en vain. Plusieurs pistes seraient pour l'instant explorées, d'après nos confrères de Clicanoo. La gendarmerie semblerait penser que la femme se serait égarée dans les champs de canne qui se trouvent près de l'habitation où elle a été vu pour la dernière fois, rue Elisa. Une hypothèse à laquelle la famille ne croit pas du tout, Anita étant malvoyante et ne se serait donc sans doute pas aventurée volontairement dans les champs.

La piste d'une possible fugue a elle été rapidement écartée, Anita n’ayant pas de téléphone portable et n’ayant pas pris d’argent ou d’effets personnels. Elle a aissi laissé son sac à main chez une amie qui l'avait accompagné à la fête et qui n’aurait pas davantage eu de ses nouvelles à l’issue de la soirée.

La dernière fois qu'elle a été aperçue, elle était vêtue d'un pantalon bleu clair, un haut noir et une veste de sport grise, avec des chaussures à talons. Les personnes susceptibles d'avoir le moindre renseignement sont priées de contacter la brigade de gendarmerie de Sainte-Marie en composant le 02 62 53 40 01

