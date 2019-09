Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 32 minutes

Un homme s'est retranché chez lui à Trois Bassins pendant plusieurs heures dans la nuit du lundi 2 septembre au mardi 3 septembre 2019. Il menaçait de mettre fin à ses jours ans qu'il soit possible déterminer s'il était ou non armé Les gendarmes ont déployé un important dispositif de sécurité autour de son domicile. La rue principale de la ville a ainsi été interdite à la circulation. Après de longues négociations infructueuses, les gendarmes ont donné l'assaut. L'homme qui semble dépressif a été interpellé et pris en charge par les services de secours (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Un homme s'est retranché chez lui à Trois Bassins pendant plusieurs heures dans la nuit du lundi 2 septembre au mardi 3 septembre 2019. Il menaçait de mettre fin à ses jours ans qu'il soit possible déterminer s'il était ou non armé Les gendarmes ont déployé un important dispositif de sécurité autour de son domicile. La rue principale de la ville a ainsi été interdite à la circulation. Après de longues négociations infructueuses, les gendarmes ont donné l'assaut. L'homme qui semble dépressif a été interpellé et pris en charge par les services de secours (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)