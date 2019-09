Publié il y a 30 minutes / Actualisé il y a 11 heures

Condamné à huit mois de prison avec sursis et cinq ans d'inéligibilité par le tribunal correctionnel de Saint-Denis le vendredi 15 mars 2019, Ibrahim Patel sera devant la cour d'appel ce jeudi 19 septembre. Le président de la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion (CCIR) est suspecté de ne pas avoir payé les loyers de son entreprise située à Saint-Paul durant plusieurs années. Le chef d'entreprise aurait sous-loué ledit local et aurait encaissé les chèques, toujours, sans s'acquitter du loyer à son propriétaire. Et l'addition est salée, Ibrahim Patel devrait plus de 23.000 euros à son propriétaire (Photo rb/www.ipreunion.com)

