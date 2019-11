Publié il y a 41 minutes / Actualisé il y a 6 minutes

Ce lundi 4 novembre, les unités de l'escadron départemental de sécurité routière ont procédé à une vaste opération de contrôle routier sur l'ensemble des axes du département, en vue de lutter contre les infractions graves génératrices d'accidents. Un automobiliste a, particulièrement attiré l'attention des forces de l'ordre : il conduisait sans permis, sans assurance, sans contrôle technique, transportait un mineur sans ceinture de sécurité et il détenait et avait consommé des stupéfiants. L'homme a été placé en garde à vue, son véhicule placé en fourrière et sera prochainement détruit.

