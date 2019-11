Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 4 heures

Imaz Press Réunion l'indiquait dès le 14 novembre dernier, les gendarmes ont mené de longues investigations dans les locaux du Conseil régional à Saint-Denis et Saint-Pierre. En tout, trois perquisitions ont été menées : dans les services de la Direction des bâtiments et de l'architecture (DBA), à Saint-Pierre et au Chaudron, et dans ceux de la pyramide inversée au Moufia. Les enquêteurs sont repartis après avoir saisi plusieurs documents. La Région, elle, avait lancé une enquête interne en juin 2019. Selon les informations d'Imaz Press Réunion, elle était au courant de l'affaire dès 2015. Deux dossiers intéressent les gendarmes : la réhabilitation des lycées de Vincendo et de Langevin à Saint-Joseph, et l'aménagement du Campus Pro de l'Océan indien (CPOI). De sources proches du dossier on indique que des auditions de personnes mises en cause devaient avoir lieu dans les prochains jours. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

