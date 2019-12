Didier Robert, président de la Région Réunion, a annoncé ce dimanche 8 novembre 2019 qu'il a "saisi la justice suite aux soupçons de détournement de fonds publics par trois agents". Il ajoute avoir "transmis le 4 décembre 2019 au procureur de la République un rapport complet afin de dénoncer des actes internes détectés suite aux différents contrôles effectués ces derniers mois dans une démarche de contrôle renforcé relatif au remboursement des aides à la continuité territoriale". Les soupçons de malversations portent sur des remboursements de billets d'avion que ces agents auraient supposément empochés en lieu et place des bénéficiaires (Photo rb/www.ipreunion.com)

"Les actes délictueux concernent à ce stade, le remboursement qui constitue une modalité technique de liquidation des dossiers postérieure au voyage" commente Didier Robert dans son communiqué avait de dire qu'il "dénonce fortement le comportement indigne de ces agents rattachés au service de la Continuité territoriale au service du public.

Les (trois fonctionnaires sont à ce jour mis à pied. La Collectivité a immédiatement engagé des procédures et s’associe pleinement aux autorités judiciaires pour que ces agents répondent de leurs actes" précise encore le communiqué. "Le comportement de ces personnes est inacceptable, perçu aujourd’hui comme une véritable trahison dans leur mission de service public. Néanmoins ces comportements isolés ne doivent pas occulter le travail et l’engagement au quotidien des agents régionaux" estime le président de Région.

Cette affaire arrive alors que dans un rapport détaillé la chambre régionale des comptes a vivement critiqué le poids important de la continuité territoriale sur les finances de la Région. En 5 ans, le budget alloué à cette aide au voyage a ainsi quasiment doublé pour atteindre le montant titanesque de 57 millions d’euros en 2019, avait souligné la chambre régionale des comptes.

"La Région tient néanmoins à réaffirmer que le dispositif d’aide à la Continuité, opérationnel depuis 2010 et qui a bénéficié à 800 000 réunionnais, reste un dispositif de justice sociale qui se poursuivra. Enfin le Président Didier Robert, réaffirme que ce dispositif d’intérêt général sera naturellement et normalement reconduit pour 2020" indique toutefois la Région dans son communiqué publié dimanche.

Une position que le président du conseil régional avait déjà défendue et fait voter par sa majorité le jeudi 28 novembre lors de l'assemblée plénière de la collectivité

Ce dossier de détournement de fonds supposé dans le service de la continuité territoriales s'ajoute aux différentes enquêtes préliminaires et procédurent concernant déjà le conseil régional et son président Didier Robert comme le montre la liste (de plus en plkus longue) ci-dessous.

